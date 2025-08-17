Advertisement

لبنان

كان يُحاول الفرار إلى سوريا... إليكم من أوقف الجيش في شدرا (صورة)

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1405758-638910501573615237.png
Doc-P-1405758-638910501573615237.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

علم "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف محمد محمود لزيه، المتّهم بقتل عمّه طلال محمد لزيه، عند حاجز شدرا.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، كان الموقوف يُحاول الفرار باتّجاه الأراضي السوريّة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
lebanon 24
17/08/2025 22:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. حاولا تفجير كنيسة في سوريا وهذه هويّتهما
lebanon 24
17/08/2025 22:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يحاول مجددا خلق صورة زائفة وكأن التوصل لاتفاق شامل مستحيل
lebanon 24
17/08/2025 22:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
lebanon 24
17/08/2025 22:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-17
13:57 | 2025-08-17
13:55 | 2025-08-17
13:32 | 2025-08-17
13:20 | 2025-08-17
13:10 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24