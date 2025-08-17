Advertisement

لبنان

الصادق: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1405793-638910550759403990.png
Doc-P-1405793-638910550759403990.png photos 0
 كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس": "الأمر بسيط: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب، أليس أكثر من ثلثي المجلس سيصوّت ضد؟ والأمر سيّان في مجلس الوزراء، ألن تكون نسبة التصويت أكبر برفضه؟ أما موقف رئاسة الجمهورية فمعروف منذ خطاب القَسَم. وبالتالي، فإن المواقع الدستورية الثلاثة ترفض السلاح. ولو طرحنا الأمر على استفتاء لجميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ألن يصوّت ثلاثة أرباعهم ضد؟ أين تكون شرعية السلاح إذًا؟ بناءً على ذلك، أليس ما يقوله الحزب وأمينه العام يعني أنهم يريدون حكم لبنان بالقوة؟ هذه هي الحقيقة، وكل ما عداها أوهام من عالمٍ آخر لا وجود له في الواقع".
