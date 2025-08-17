الصادق: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب

كتب النائب عبر منصة "اكس": "الأمر بسيط: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب، أليس أكثر من ثلثي المجلس سيصوّت ضد؟ والأمر سيّان في ، ألن تكون نسبة التصويت أكبر برفضه؟ أما موقف رئاسة الجمهورية فمعروف منذ خطاب القَسَم. وبالتالي، فإن المواقع الدستورية الثلاثة ترفض السلاح. ولو طرحنا الأمر على استفتاء لجميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ألن يصوّت ثلاثة أرباعهم ضد؟ أين تكون شرعية السلاح إذًا؟ بناءً على ذلك، أليس ما يقوله الحزب وأمينه العام يعني أنهم يريدون حكم بالقوة؟ هذه هي الحقيقة، وكل ما عداها أوهام من عالمٍ آخر لا وجود له في الواقع".

