لبنان

انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان لبنان المسرحي الدولي في طرابلس

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:32
أعلنت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إطلاق الدورة الرابعة من مهرجان لبنان المسرحي الدولي على خشبة المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وذلك بين 23 و24 الحالي  تحت شعار "تحية من طرابلس إلى الجنوب الصامد"، تكريماً للممثل نبيه أبو الحسن.
ويتضمن البرنامج عروضاً مسرحية محلية وعربية وأجنبية، تُعرض حضورياً وعبر الإنترنت، ضمن المسابقة الرسمية التي يتنافس المشاركون فيها على جوائز أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل نص، وأفضل إخراج، وجائزة أفضل عرض متكامل، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.
 
 
وتضم اللجنة كلاً من الممثل القدير عمر ميقاتي، والكاتب والمخرج صلاح عطوي، والفنانة بهية زيات.
14:00 | 2025-08-17
13:57 | 2025-08-17
13:55 | 2025-08-17
13:32 | 2025-08-17
13:20 | 2025-08-17
13:10 | 2025-08-17
