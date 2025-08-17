في صور وبعلبك.. مداهمات للجيش وهذا ما تم ضبطه

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – ، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.كما أوقفت دورية من في مدينة صور المواطن (ع.ف.) لارتكابه جرائم مختلفة: الانتماء إلى عصابة مسلحة، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.