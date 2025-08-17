Advertisement

لبنان

في صور وبعلبك.. مداهمات للجيش وهذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
17-08-2025 | 13:20
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور المواطن (ع.ف.) لارتكابه جرائم مختلفة: الانتماء إلى عصابة مسلحة، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية. 

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
