البطريرك الراعي زار دير القيامة في شبروح – فاريا وبارك زواره
Lebanon 24
17-08-2025
|
13:55
A-
A+
استقبل رئيس دير القيامة، شبروح – فاريا، الأب فادي
الراعي
، مساء السبت 16 آب، البطريرك الكردينال
مار بشارة بطرس الراعي
على وقع ترانيم أخويَّة طلائع العذراء فرع الشرقية – زحلة.
رافق البطريرك خلال الزيارة كل من المطران رفيق الورشة والمطران الياس نصّار وأمين سره الخوري هادي ضوّ وكاهن رعية فاريا للموارنة الخوري شربل سلامة. كما شارك المدبر العام للرهبنة الشويرية ورئيس دير مار الياس الطوق – زحلة الأب الياس الخوري ممثلاً للرئيس العام للرهبانية الباسيليّة الشويرية الأرشمندريت
جورج
النجّار.
بعد دخول الكنيسة، عبّر البطريرك الراعي عن دور وأهمية الدير الروحي كواحة للصلاة والتأمل، وبارك جميع الحضور متمنيًّا لهم دوام الصحة والعافية والقداسة والسلام لوطن
لبنان
الغالي على الجميع.
من جهته
، شكر الأب فادي الراعي البطريرك على زيارته وبركته الروحية، معربًا عن فرحه بالرسالة التي يقوم بها الدير من خلال استقبال الرياضات الروحية والحركات الرسوليّة وتأمين الخدمات الروحية في الدير والمنطقة.
