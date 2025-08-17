البطريرك الراعي زار دير القيامة في شبروح – فاريا وبارك زواره

Advertisement

استقبل رئيس دير القيامة، شبروح – فاريا، الأب فادي ، مساء السبت 16 آب، البطريرك الكردينال على وقع ترانيم أخويَّة طلائع العذراء فرع الشرقية – زحلة.رافق البطريرك خلال الزيارة كل من المطران رفيق الورشة والمطران الياس نصّار وأمين سره الخوري هادي ضوّ وكاهن رعية فاريا للموارنة الخوري شربل سلامة. كما شارك المدبر العام للرهبنة الشويرية ورئيس دير مار الياس الطوق – زحلة الأب الياس الخوري ممثلاً للرئيس العام للرهبانية الباسيليّة الشويرية الأرشمندريت النجّار.بعد دخول الكنيسة، عبّر البطريرك الراعي عن دور وأهمية الدير الروحي كواحة للصلاة والتأمل، وبارك جميع الحضور متمنيًّا لهم دوام الصحة والعافية والقداسة والسلام لوطن الغالي على الجميع.، شكر الأب فادي الراعي البطريرك على زيارته وبركته الروحية، معربًا عن فرحه بالرسالة التي يقوم بها الدير من خلال استقبال الرياضات الروحية والحركات الرسوليّة وتأمين الخدمات الروحية في الدير والمنطقة.