لبنان

لاريجاني: نقف مع الشعب اللبناني بلا شروط أو أوامر

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:34
حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر لاريجاني، من أن الحرب مع إسرائيل قد تندلع في أي لحظة، مشدداً على أن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".
وأكد لاريجاني في تصريحات، أن سلاح حزب الله يشكل الركيزة الأساسية لردع إسرائيل، معتبراً أنه "من دون هذا السلاح لن تكون هناك قوة قادرة على تحقيق التوازن في المنطقة".

وأضاف: "من واجبنا الوقوف إلى جانب إخواننا ومع الشعب اللبناني في جميع الظروف"، مشيراً إلى أن إيران "لا تضع مواعيد نهائية للبنان ولا تصدر له أوامر، بل تقف معه دعماً لمقاومته وصموده".
