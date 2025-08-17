لاريجاني: نقف مع الشعب اللبناني بلا شروط أو أوامر

Advertisement

حذّر أمين للأمن القومي علي أكبر لاريجاني، من أن الحرب مع قد تندلع في أي لحظة، مشدداً على أن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".وأكد لاريجاني في تصريحات، أن سلاح يشكل الركيزة الأساسية لردع إسرائيل، معتبراً أنه "من دون هذا السلاح لن تكون هناك قوة قادرة على تحقيق التوازن في المنطقة".وأضاف: "من واجبنا الوقوف إلى جانب إخواننا ومع الشعب اللبناني في جميع الظروف"، مشيراً إلى أن "لا تضع مواعيد نهائية للبنان ولا تصدر له أوامر، بل تقف معه دعماً لمقاومته وصموده".