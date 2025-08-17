عبد المسيح: كلام الرئيس عون يليق برجل دولة همه لبنان

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "اكس": "خطاب عون عبر جاء وطني، واقعي، وواضح: تأكيد على السيادة، رفض التدخلات، رفض التوطين، ودعوة للاستقرار والازدهار عبر الاستثمار لا الهبات".وأضاف: "كلام يليق برجل دولة همه واللبنانيين".