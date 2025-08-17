Advertisement

لبنان

عبد المسيح: كلام الرئيس عون يليق برجل دولة همه لبنان

Lebanon 24
17-08-2025 | 15:20
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "خطاب الرئيس جوزيف عون عبر قناة العربية جاء وطني، واقعي، وواضح: تأكيد على السيادة، رفض التدخلات، رفض التوطين، ودعوة للاستقرار والازدهار عبر الاستثمار لا الهبات".
وأضاف: "كلام يليق برجل دولة همه لبنان واللبنانيين".
