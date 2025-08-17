الرسم الإضافي على المحروقات "سيطبّق"

Advertisement

كشف وزير المال أن الرسوم على المحروقات راجعة، انطلاقًا من أن المنحة للعسكريين ستستمر من دون عجز في الموازنة وحتى من دون الاقتراض مجددًا، من خلال العودة إلى الرسوم.وفي حديث لـ "نداء الوطن" بدا متفائلًا جدًا بأن المراجعة التي تمّ التقدّم بها إلى عبر ، ستؤدي مجددًا إلىوم الى إقرار الرسم الإضافي على المحروقات، لأن الملف الذي تم تقديمه متماسك، ويستند إلى واقع لا يمكن دحضه، وهو حق في التشريع الجمركي، إذ لا يحتاج الأمر إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب. وانطلاقًا من هذا الواقع القانوني، يعتبر جابر أن القرار سيصدر لمصلحة إعادة العمل في الرسوم. وبالتالي، ستُحل مشكلة تمويل المنحة.