لبنان

الرسم الإضافي على المحروقات "سيطبّق"

Lebanon 24
17-08-2025 | 22:16
كشف وزير المال ياسين جابر أن الرسوم على المحروقات راجعة، انطلاقًا من أن المنحة للعسكريين ستستمر من دون عجز في الموازنة وحتى من دون الاقتراض مجددًا، من خلال العودة إلى الرسوم.
وفي حديث لـ "نداء الوطن" بدا متفائلًا جدًا بأن المراجعة التي تمّ التقدّم بها إلى مجلس شورى الدولة عبر هيئة القضايا، ستؤدي مجددًا إلىوم الى إقرار الرسم الإضافي على المحروقات، لأن الملف الذي تم تقديمه متماسك، ويستند إلى واقع لا يمكن دحضه، وهو حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، إذ لا يحتاج الأمر إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب. وانطلاقًا من هذا الواقع القانوني، يعتبر جابر أن القرار سيصدر لمصلحة إعادة العمل في الرسوم. وبالتالي، ستُحل مشكلة تمويل المنحة.
