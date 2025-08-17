بعد تصريحاته في بيروت.. لاريجاني: لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان

Advertisement

أكد أمين للأمن القومي ، أمس الأحد، ان بلاده "لا تنوي التدخل في للبنان".ونقلت "تسنيم" عن لاريجاني قوله إن "تعليقنا على الوضع في والمقاومة لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".وأضاف: "نحن لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني".وتابع: "توجد اليوم صراعات في لبنان وهم يبحثون عن حل؛ نحن لا نتدخل في شؤون لبنان الداخلية، ولكننا نقف إلى جانبهم في جميع الظروف؛ فالشعب اللبناني هو صاحب القرار".وأوضح: "نقول دعوا الشعوب تمتلك سيادتها؛ واجبنا هو أن نكون إلى جانب إخواننا ونساعدهم، ولكننا لا نأمرهم".وكان لاريجاني زار الأسبوع الماضي لبنان، في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح . (سكاي نيوز)