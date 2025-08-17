Advertisement

لبنان

بعد تصريحاته في بيروت.. لاريجاني: لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:15
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أمس الأحد، ان بلاده "لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن لاريجاني قوله إن "تعليقنا على الوضع في لبنان والمقاومة لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف: "نحن لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني".

وتابع: "توجد اليوم صراعات في لبنان وهم يبحثون عن حل؛ نحن لا نتدخل في شؤون لبنان الداخلية، ولكننا نقف إلى جانبهم في جميع الظروف؛ فالشعب اللبناني هو صاحب القرار".

وأوضح: "نقول دعوا الشعوب تمتلك سيادتها؛ واجبنا هو أن نكون إلى جانب إخواننا ونساعدهم، ولكننا لا نأمرهم".

وكان لاريجاني زار الأسبوع الماضي لبنان، في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله. (سكاي نيوز)
 
لبنان

عربي-دولي

