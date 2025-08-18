تهديدات ايران لافتة

Advertisement

كان لافتًا في الساعات الماضية صدور تهديدات إيرانية رسمية مباشرة تجاه إسـرائيل، حملت لهجة عالية غير مسبوقة، إذ أكدت أن أي ضربة عسكرية قد تُشن عليها ستقابل برد "قاسٍ جدًا" تتجاوز تداعياته الحسابات التقليدية.هذا التصعيد أوحى بأن الحديث عن ضربة محتملة لم يعد مجرد تكهنات إعلامية، بل خيار مطروح بشكل جدي في كواليس المشهد الإقليمي.مصادر متابعة اعتبرت أن لهجة تكشف عن إدراكها لجدية التهديدات، ما يعني أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة من التوتر الشديد، مع ارتفاع احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.