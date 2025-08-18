Advertisement

لبنان

تهديدات ايران لافتة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:45
كان لافتًا في الساعات الماضية صدور تهديدات إيرانية رسمية مباشرة تجاه إسـرائيل، حملت لهجة عالية غير مسبوقة، إذ أكدت طهران أن أي ضربة عسكرية قد تُشن عليها ستقابل برد "قاسٍ جدًا" تتجاوز تداعياته الحسابات التقليدية.
هذا التصعيد أوحى بأن الحديث عن ضربة محتملة لم يعد مجرد تكهنات إعلامية، بل خيار مطروح بشكل جدي في كواليس المشهد الإقليمي.
مصادر متابعة اعتبرت أن لهجة إيران تكشف عن إدراكها لجدية التهديدات، ما يعني أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة من التوتر الشديد، مع ارتفاع احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

