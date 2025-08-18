Advertisement

لبنان

جريح في اشكال بين شخصين في صيدا

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:39
تطور إشكال بين شخصين في منطقة الشاكرية في صيدا، إلى إطلاق نار ما أدى إلى وقوع جريح بعد اصابته بطلق ناري في ظهره، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وقد جرى نقل المصاب إلى مستشفى حمود في صيدا للمعالجة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.
