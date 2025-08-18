جريح في اشكال بين شخصين في صيدا

Advertisement

تطور إشكال بين شخصين في منطقة الشاكرية في ، إلى إطلاق نار ما أدى إلى وقوع جريح بعد اصابته بطلق ناري في ظهره، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد جرى نقل المصاب إلى في صيدا للمعالجة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.