Advertisement

لبنان

مشهد عودة الحرب يؤرق اللبنانيين.. ولبنان الرسمي يواصل إتصالاته الديبلوماسية

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
18-08-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1405969-638911051080180457.webp
Doc-P-1405969-638911051080180457.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الاستهدافات الأسرائيلي الاخيرة ضد لبنان، بات لزاما السؤال عما اذا كان اتفاق وقف اطلاق النار معرضا للأهتزاز ، لاسيما ان التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين لم تتوقف،وهنا يجوز السؤال عن مصير الجهد الديبلوماسي الذي اوكل الى رعاة الأتفاق اي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وفي الوقت نفسه، جاء الموقف اللبناني والمستنكر للإستهدافات الأسرائيلية موحدا. فهل ينتظر لبنان مشهداً ساخنا في المرحلة المقبلة، ام تنجح الوساطات الخارجية في لجم اي تماد ؟
Advertisement
يصعب التكهن منذ الان عن المشهد المرجح في لبنان سواء حماوة او برودة ، والمسالة مناطة حكما بالتطورات على الأرض والإتصالات التي تقودها الدولة اللبنانية مع الدول المعنية بغية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. كما ان المسألة مرتبطة بشكل اساسي بنتائج زيارة الموفد الاميركي توم براك الحالية.

وترى مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان ٢٤ "ان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة مدانة من السلطات الرسمية التي تتحدث عن تنفيذ لبنان القسم المتعلق به في ما خص اتفاق وقف النار، وان تفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب الله جار وفق ما هو منصوص عنه والجيش يقوم بواجبه ، انما هل من تحرك جديد لحزب الله على الأرض ؟ هي مسألة لا يمكن ضبطها ولذلك قد تكون الدولة امام خيار اكثر جدية مع العلم ان تسليم السلاح قائم على الحوار من دون اللجوء الى القوة وهذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون .
وتحدثت المصادر عن حراك متواصل له من اجل تجنيب لبنان اي سيناريو سلبي .

وترى المصادر نفسها ان هناك حرصا من السلطات اللبنانية على عدم العودة الى ما قبل اتفاق وقف اطلاق النار وهذا امر محسوم وفي المقابل فأن الحسابات الخارجية لا تنطبق مع التحليلات الإسرائيلية لاسيما في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة الى انه في الوقت نفسه الى ان الخشية تكمن من مواصلة اسرائيل الإستفادة مما ورد في صلب اتفاق وقف النار حول حرية التحرك لضرب ما تعتبره منشآت للحزب.
وهنا لا بد من السؤال هل من تبدل في الخطة الموضوعة من قبل الحكومة بشان تفكيك المنشأت التابعة للحزب ومعلوم ان هناك كلاما صدر بشان قيام الجيش بهذه المهمة بنسبة كبيرة جدا ؟ففي تقدير المصادر ان لبنان الرسمي والشعبي لا يريد العودة الى الوراء وهناك مسؤولية كبيرة في هذا السياق لاسيما ان الفصل الجديد في البلاد هو فصل بناء المؤسسات وحيث لا مكان الا للشرعية والعلاقات الندية بين الدول وعدم جعل لبنان ساحة لحروب الاخرين وقبل كل ذلك حصرية السلاح بيد الدولة.

وفي السياق ذاته تبقى التطورات مرهونة بنتائج المساعي الديبلوماسية الجارية وايضا بالخطة التي تعدها قيادة الجيش في شأن حصرية السلاح.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان
lebanon 24
18/08/2025 16:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الزخم الأوروبي للملف اللبناني .. دعم ومواصلة التنسيق
lebanon 24
18/08/2025 16:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نواصل اتصالاتنا وجهودنا لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات
lebanon 24
18/08/2025 16:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عرض لبناني رسمي للأميركيين: اسحبوا إسرائيل نسحب السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
18/08/2025 16:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2025-08-18
08:55 | 2025-08-18
08:40 | 2025-08-18
08:37 | 2025-08-18
08:11 | 2025-08-18
08:08 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24