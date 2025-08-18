Advertisement

لبنان

عون التقى باراك واورتاغوس: المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:38
اعتبر رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون في خلال لقائه السفير الاميركي توماس براك ونائب المبعوث الاميركي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس ان المطلوب الان هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش.
ودعا عون الى تسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الإعتداءات الاسرائيلية.
 
