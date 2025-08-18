عون التقى باراك واورتاغوس: المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة

Advertisement

اعتبر رئيس الجمهورية العماد في خلال لقائه السفير ونائب المبعوث الاميركي للشرق الأوسط ان المطلوب الان هو الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش.ودعا عون الى تسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الإعتداءات الاسرائيلية.