لبنان

براك من قصر بعبدا: هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:51
Doc-P-1405990-638911076467462687.jpg
Doc-P-1405990-638911076467462687.jpg photos 0
أكد المبعوث الأميركي توم براك ان الجيش اللبناني سيكون الضامن الأمني لمسألة نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى ان بلاده تريد حياة أفضل للبنان ودول الجوار. 
وقال براك بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا: "اهنئ الرئيس وفريقه على الخطوات التي جرى اتخاذها في لبنان وما حصل في مجلس الوزراء".

وأشار براك إلى ان هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية فهذه الطائفة لبنانية والنتائج الإيجابية تشمل لبنان كله، وأضاف: " لا يمكن لحزب الله أن يأخذ شيئا دون تقديم مقابل. 

وعن الانسحاب الاسرئيلي، لفت براك إلى ان الخطوة المقبلة ستحتاج الى مشاركة اسرائيلية والى خطة لاعادة ترميم كل المناطق وليس فقط الجنوب. 

وتابع: "سنلمس في الأسابيع المقبلة تقدما يعني حياة أفضل للشعب اللبناني ودول الجوار"، مشيرا إلى ان الخطوات التالية تشمل العمل مع حكومة لبنان من أجل استعادة الازدهار والبحث في كيفية تعاون "إسرائيل" وإيران في هذا الإطار. 

وأكد براك ان واشنطن لا تمارس سياسة التهديد في قضية نزع سلاح حزب الله. 
