براك من قصر بعبدا: هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية

أكد المبعوث الأميركي توم براك ان سيكون الضامن الأمني لمسألة نزع سلاح ، مشيرا إلى ان بلاده تريد حياة أفضل للبنان ودول الجوار.وقال براك بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في : "اهنئ الرئيس وفريقه على الخطوات التي جرى اتخاذها في وما حصل في ".وأشار براك إلى ان هدف حصر السلاح يخدم الطائفة الشيعية فهذه الطائفة لبنانية والنتائج الإيجابية تشمل لبنان كله، وأضاف: " لا يمكن لحزب الله أن يأخذ شيئا دون تقديم مقابل.وعن الانسحاب الاسرئيلي، لفت براك إلى ان الخطوة المقبلة ستحتاج الى مشاركة اسرائيلية والى خطة لاعادة ترميم كل المناطق وليس فقط الجنوب.وتابع: "سنلمس في الأسابيع المقبلة تقدما يعني حياة أفضل للشعب اللبناني ودول الجوار"، مشيرا إلى ان الخطوات التالية تشمل العمل مع حكومة لبنان من أجل استعادة الازدهار والبحث في كيفية تعاون " " وإيران في هذا الإطار.وأكد براك ان لا تمارس سياسة التهديد في قضية نزع سلاح حزب الله.