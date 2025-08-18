Advertisement

لبنان

في بشري.. حادث سير يوقع جريحين

Lebanon 24
18-08-2025
تعرض قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح وسائقه صباح اليوم لحادث سير في بشري، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضر الصليب الأحمر إلى مكان الحادث وعمد على نقل الجريحين إلى مستشفى بشري الحكومي، وتبيّن أنّهما تعرّضا لرضوض ووضعهما الصحي مستقر.
