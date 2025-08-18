Advertisement

لبنان

اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1405993-638911086840411792.jpeg
Doc-P-1405993-638911086840411792.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه مبنى الفندقية كورنيش المينا طرابلس من دون تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 وعلى الفور، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث لمعرفة خلفيات وأسباب إطلاق النار.
 
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار في طرابلس ليلاً.. اليكم ما جرى
lebanon 24
18/08/2025 12:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى
lebanon 24
18/08/2025 12:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار أثناء توقيف مطلوب... هذا ما جرى مع الجيش في طرابلس
lebanon 24
18/08/2025 12:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار ليلاً في بلدة القصر.. اليكم ما جرى
lebanon 24
18/08/2025 12:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-18
05:30 | 2025-08-18
05:09 | 2025-08-18
05:00 | 2025-08-18
04:58 | 2025-08-18
04:54 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24