اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

أقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه مبنى الفندقية كورنيش من دون تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث لمعرفة خلفيات وأسباب إطلاق النار.