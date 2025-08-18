Advertisement

لبنان

محطة تلفزيونية.. بحلة جديدة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:15
تتحضر محطة تلفزيونية حزبية الى اطلاق حلتها الجديدة مع بداية شهر ايلول، حيث ستطل على الجمهور بشبكة برامج جديدة، وحلة متطورة لنشرة الاخبار.
وفي هذا الاطار، تعقد اجتماعات مكثفة بين القيمين على المحطة والجهة الحزبية الممولة لوضع اللمسات الاخيرة على شبكة البرامج وتأمين التمويل اللازم بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذه المحطة في السنوات الماضية.
كما تعمل المؤسسة على استقطاب وجوه شابة جديدة لتقديم البرامج.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

