محطة تلفزيونية.. بحلة جديدة

Advertisement

تتحضر الى اطلاق حلتها الجديدة مع بداية شهر ايلول، حيث ستطل على الجمهور بشبكة برامج جديدة، وحلة متطورة لنشرة الاخبار.وفي هذا الاطار، تعقد اجتماعات مكثفة بين القيمين على المحطة والجهة الحزبية الممولة لوضع اللمسات الاخيرة على شبكة البرامج وتأمين التمويل اللازم بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذه المحطة في السنوات الماضية.كما تعمل المؤسسة على استقطاب وجوه شابة جديدة لتقديم البرامج.