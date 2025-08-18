Advertisement

لبنان

الحرارة إلى ارتفاع في هذه المناطق.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:58
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات، مع نشاط في سرعة الرياح.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.  

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية أحيانا بعد الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر كما يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من المساء.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح .

الأربعاء:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بشكل خاص بحيث تتخطى معدلاتها، واستقرارها في المناطق الجبلية والساحلية مع ظهور ضباب كثيف  شمال البلاد.
 
04:30 | 2025-08-18
05:30 | 2025-08-18
05:09 | 2025-08-18
05:00 | 2025-08-18
04:58 | 2025-08-18
04:54 | 2025-08-18
