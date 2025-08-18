الحرارة إلى ارتفاع في هذه المناطق.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات، مع نشاط في سرعة الرياح.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتحول الى حار نسبيا.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بين 25 و 33، بين 24 و 32، بين 18 و 35 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية أحيانا بعد الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر كما يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من المساء.الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح .الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.الخميس:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بشكل خاص بحيث تتخطى معدلاتها، واستقرارها في المناطق الجبلية والساحلية مع ظهور ضباب كثيف شمال البلاد.