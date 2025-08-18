Advertisement

لبنان

إطلاق نار على طريق المطار.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1406024-638911134909798857.jpg
Doc-P-1406024-638911134909798857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه دراجة نارية أخرى كان على متنها رجل وامرأة على طريق المطار في محيط مخيم برج البراجنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
lebanon 24
18/08/2025 12:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب حادث سير... إليكم ما يشهده طريق المطار
lebanon 24
18/08/2025 12:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم ما تشهده طريق المطار!
lebanon 24
18/08/2025 12:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
lebanon 24
18/08/2025 12:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-18
05:30 | 2025-08-18
05:09 | 2025-08-18
05:00 | 2025-08-18
04:58 | 2025-08-18
04:54 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24