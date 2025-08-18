كركي يعلن صرف 322 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء

Advertisement

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن النفقات المخصصة للقطاع الصحي من استشفاء وطبابة وأدوية ارتفعت بنسبة 65% منذ مطلع العام 2025 حتى اليوم، مقارنة مع إجمالي النفقات المسجّلة خلال كامل العام 2024.وأوضحت في بيانها أن هذا التطور جاء نتيجة السياسات الإصلاحية التي يعتمدها للصندوق كركي، والتي تهدف إلى إعادة التقديمات الصحية تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة. وأشارت إلى أن أحدث هذه الخطوات تمثّل بقرارين أصدرهما كركي في 18 آب 2025، نصّا على صرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ، توزعت على الشكل الآتي: 150 مليار ليرة بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين، 172 مليار ليرة بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى.وبذلك ارتفع مجموع ما دفعه الصندوق حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 1616 مليار ليرة، فيما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى نحو 816 مليار ليرة. أما نفقات الطبابة غير المقطوعة فسجّلت 93 مليار ليرة، فيما ناهزت التقديمات الصحية الأخرى التي تشمل المعاينات الطبية والأدوية 773 مليار ليرة.وبمجموع هذه الأرقام، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد ما يقارب 3298 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء والمضمونين خلال النصف الأول من العام 2025، في حين لم تتجاوز النفقات الصحية لعام 2024 بأكمله 2000 مليار ليرة.وأكد كركي أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة مالية قائمة على دفع سلفات دورية ومنتظمة، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية الكريمة للمضمونين. كما دعا المستشفيات المتعاقدة إلى تسريع تقديم المعاملات من أجل تسهيل عمليات الدفع، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في ضبط العلاقة مع مقدمي ، وأنها تحتفظ بحقها بوقف السلفات وفسخ العقود وصولًا إلى عند الاقتضاء، حفاظًا على حقوق المضمونين وصون أموال الصندوق.