Advertisement

لبنان

كركي يعلن صرف 322 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء

Lebanon 24
18-08-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1406054-638911182876884485.jpg
Doc-P-1406054-638911182876884485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن النفقات المخصصة للقطاع الصحي من استشفاء وطبابة وأدوية ارتفعت بنسبة 65% منذ مطلع العام 2025 حتى اليوم، مقارنة مع إجمالي النفقات المسجّلة خلال كامل العام 2024.
Advertisement

وأوضحت في بيانها أن هذا التطور جاء نتيجة السياسات الإصلاحية التي يعتمدها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، والتي تهدف إلى إعادة التقديمات الصحية تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة. وأشارت إلى أن أحدث هذه الخطوات تمثّل بقرارين أصدرهما كركي في 18 آب 2025، نصّا على صرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ليرة لبنانية، توزعت على الشكل الآتي: 150 مليار ليرة بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين، 172 مليار ليرة بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى.

وبذلك ارتفع مجموع ما دفعه الصندوق حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 1616 مليار ليرة، فيما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى نحو 816 مليار ليرة. أما نفقات الطبابة غير المقطوعة فسجّلت 93 مليار ليرة، فيما ناهزت التقديمات الصحية الأخرى التي تشمل المعاينات الطبية والأدوية 773 مليار ليرة.

وبمجموع هذه الأرقام، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد ما يقارب 3298 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء والمضمونين خلال النصف الأول من العام 2025، في حين لم تتجاوز النفقات الصحية لعام 2024 بأكمله 2000 مليار ليرة.

وأكد كركي أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة مالية قائمة على دفع سلفات دورية ومنتظمة، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية الكريمة للمضمونين. كما دعا المستشفيات المتعاقدة إلى تسريع تقديم المعاملات من أجل تسهيل عمليات الدفع، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في ضبط العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وأنها تحتفظ بحقها بوقف السلفات وفسخ العقود وصولًا إلى القضاء عند الاقتضاء، حفاظًا على حقوق المضمونين وصون أموال الصندوق.
مواضيع ذات صلة
كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء
lebanon 24
18/08/2025 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: سلفات جديدة بقيمة 65 مليار ليرة
lebanon 24
18/08/2025 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي : الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
lebanon 24
18/08/2025 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: رفع تعرفات جديدة ودعم المستشفيات والمضمونين
lebanon 24
18/08/2025 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2025-08-18
08:55 | 2025-08-18
08:40 | 2025-08-18
08:37 | 2025-08-18
08:11 | 2025-08-18
08:08 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24