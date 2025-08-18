Advertisement

لبنان

دول تدعم التمديد لـ "اليونيفيل" في لبنان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-08-2025 | 05:57
في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتمديد لقوات اليونيفيل في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفق صيغة القرار التي يتمسك بها لبنان، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفير المملكة المتحدة هاميش كاول.
وخلال اللقاء، أكد هاميش "دعم بلاده موقف لبنان بشأن التجديد لليونيفيل"، مجددًا "تأييد بريطانيا قرار حصر السلاح بيد الدولة".

في سياق متصل، التقى الوزير رجي سفير باكستان سلمان أطهر الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن، وأبلغ الوزير رجي "دعم بلاده التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وفق الصيغة التي نعمل على اقرارها".
