دول تدعم التمديد لـ "اليونيفيل" في لبنان... إليكم التفاصيل

في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها للتمديد لقوات اليونيفيل في المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفق صيغة القرار التي يتمسك بها ، استقبل والمغتربين ، سفير المتحدة .وخلال اللقاء، أكد هاميش "دعم بلاده موقف لبنان بشأن التجديد لليونيفيل"، مجددًا "تأييد قرار حصر السلاح بيد الدولة".في سياق متصل، التقى الوزير رجي سفير أطهر الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن، وأبلغ الوزير رجي "دعم بلاده التمديد للقوات الدولية العاملة في وفق الصيغة التي نعمل على اقرارها".