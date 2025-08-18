Advertisement

لبنان

برّاك في السراي

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:08
يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام الموفد الأميركي توم باراك والوفد المرافق، وذلك بعد زيارة الاخير رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، صباح اليوم، الاثنين.
