لبنان

عن بري.. هذا ما قاله برّاك

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:10
وصف الموفد الأميركي توم برّاك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرجل اللامع والذكي وصاحب تاريخ كبير.
يأتي ذلك خلال زيارة قام بها برّاك ومورغان أورتاغوس إلى عين التينة، وذللك بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، صباح اليوم، الإثنبن.

واعتبر برّاك من عين التينة، أننا جميعنا نسير في الاتجاه الصحيح، والازدهار من مصلحة كل الطوائف.
