سلام بحث مع ريزا إعادة الإعمار وبرنامج "أمان" لدعم النازحين

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم في السرايا، نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للامم المتحدة في عمران ريزا.

وخلال اللقاء، تم البحث في الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. كما تم التطرق إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في تنسيق وتوجيه الدعم للسكان جراء الحرب من خلال برنامج "أمان" الذي ترعاه الحكومة.



وجدد رِيزا تأكيد " وكالات ودعمها لجهود الحكومة في مجالي اعادة الإعمار والتعافي"، باعتبارها أساسية لاعادة إحياء المناطق المتضررة وعودة الاهالي اليها.



كما استقبل الرئيس سلام النواب: ياسين ياسين ، فراس حمدان، شربل مسعد وابراهيم منيمنة. وتركز البحث وفق ما قاله منيمنة بعد اللقاء "حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة الذي اتخذته الحكومة وهو يشكل محطة وطنية مفصلية". وأضاف: "عبرنا عن استنكارنا للأسلوب التخويني الذي تم التعاطي من خلاله مع هذا القرار ومع موقعي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".



وتابع: "نحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجه، وملتزمون بمواكبته وتثبيته، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الوقت قد حان لإنهاء أي خلاف حول سيادة الدولة، فهذا هو العنوان الجامع الذي نتفاهم ونتلاقى عليه جميعا".



في سياق آخر، التقى سلام وفدا من اتحاد بلديات العرقوب، ضم: رئيس الاتحاد ورئيس بلدية كفرشوبا القادري ونائبه رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطا الله، بلدية الهبارية سعد ابو همين، رئيس بلدية كفر حمام معضاد رحال، ، رئيس بلدية الماري سلمان أبو العلا ، نائب ورئيس بلدية الفرديس هشام سليقا ، نائب رئيس بلدية شبعا عبد الرحمن عطوي في حضور النائب فراس حمدان.



بعد اللقاء، قال النائب حمدان: " تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس الحكومة لعرض التحديات والأشكالات التي تواجها المنطقة الحدودية المتعلقة بكافة نتائج وآثار العدوان الأخير.وقد أكدنا مع دولة الرئيس دعمنا الكامل والثقة المطلقة في المسار السياسي التي اعتمدته الحكومة ببسط سلطة أراضيها كافة، ووجوب أن يكون هناك سيادة كاملة يتم تحمل مسؤولية الدولة بمرافقها وأذرعها كافة، سواء العسكرية والاجتماعية والاقتصادية".



وعرض الوفد وفق حمدان، للمشاكل الأساسية التي تعترض هذه المنطقة نتيجة الأهمال التاريخي من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة بمشاريع حيوية على أكثر من قطاع، بالإضافة إلى معالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير والذي أدى الى استهداف أهالي القرى الحدودية ومصالحها الحيوية وقطاعاتها الأساسية، التي يمكن ان تلعب الدولة اليوم هذا الدور الأساسي بتعزيز قدرة المواطن الجنوبي، وخصوصا أهالي المنطقة الحدودية الذين تعرضوا ما لم يتعرض إليه أحد في السابق نتيجة سلسلة احتلالات واعتداءات منذ سنة 1948 حتى اليوم".



من ناحيته، قال الدكتور القادري:" تشرفنا برفقة سعادة النائب فراس حمدان بلقاء رئيس الوزراء لننقل إليه تحيات أبناء العرقوب وتأييدهم لمواقفه والجهود الحثيثة من أجل بناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات وإنهاء حالة المحاصصة الطائفية، واحتكار السلاح والعنف من قبل الدولة وبسط سلطتها وسيادتها على كافة أراضي اللبنانية".



أضاف :" كما وضعنا دولة الرئيس في مطالب أبناء العرقوب المزمنة والتي تعاني من الاحتلال من جهة، ومن الإهمال من جهة ثانية، ونقلنا اليه مشاكلنا المتعلقة بالطرق والصرف الصحي والنفايات والخدمات من ماء وكهرباء وغيرها، وكان متجاوبا مع مطالبنا وأكد دعمه لمنطقة العرقوب التي يعرفها جيدا ، ووعدنا بأنه سيبذل جهده لتحقيق هذه المطالب".