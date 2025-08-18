Advertisement

لبنان

بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:36
افادت معلومات "لبنان24" ان ضباط وعناصر وافراد الجيش سيتلقون مساعدة قطرية بقيمة 150 دولاراً هذا الاسبوع .
