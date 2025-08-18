Advertisement

لبنان

مسعد بعد لقائه سلام: الحوار السبيل لحصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1406070-638911213003651826.png
Doc-P-1406070-638911213003651826.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب شربل مسعد رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى البحث في الأوضاع الوطنية العامة والتحديات التي يواجهها لبنان.
Advertisement

وشدد مسعد وفق بيان على أن "الحوار الصريح والمسؤول بين جميع الأطراف يبقى السبيل الوحيد لمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وإيجاد حلول تحفظ المصلحة الوطنية العليا".

كما تناول البحث الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة، حيث اعتبر مسعد أن "المعالجة المتوازية للملف الأمني والملف الاقتصادي تشكل المدخل الأساس لإرساء الاستقرار وترسيخ الثقة بمستقبل لبنان".
مواضيع ذات صلة
اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيدّ الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية
lebanon 24
18/08/2025 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يعلن تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
18/08/2025 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي
lebanon 24
18/08/2025 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: لبنان قضيتنا المركزية وحصر السلاح بيد الدولة أولوية
lebanon 24
18/08/2025 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2025-08-18
08:55 | 2025-08-18
08:40 | 2025-08-18
08:37 | 2025-08-18
08:11 | 2025-08-18
08:08 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24