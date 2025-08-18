مسعد بعد لقائه سلام: الحوار السبيل لحصر السلاح بيد الدولة

Advertisement

زار النائب رئيس الحكومة ، حيث جرى البحث في الأوضاع والتحديات التي يواجهها .وشدد مسعد وفق بيان على أن "الحوار الصريح والمسؤول بين جميع الأطراف يبقى السبيل الوحيد لمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وإيجاد حلول تحفظ المصلحة الوطنية ".كما تناول البحث الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة، حيث اعتبر مسعد أن "المعالجة المتوازية للملف الأمني والملف الاقتصادي تشكل المدخل الأساس لإرساء الاستقرار وترسيخ الثقة بمستقبل لبنان".