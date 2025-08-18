زخور: مرفأ بيروت يسجّل حركة إيجابية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية

Advertisement

أكد النائب الأول لرئيس لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في ، زخور، أن مرفأ بيروت ما زال يحافظ على حركة إجمالية جيدة على الرغم من الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان على غزة والجنوب والبقاع، إضافةً إلى الأزمات السياسية والمالية والمعيشية التي ترهق البلاد.وأشار زخور في بيان إلى أن إحصاءات النصف الأول من العام 2025 أظهرت تحسّناً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فرغم تراجع عدد البواخر الوافدة إلى 684 باخرة مقابل 770 باخرة في 2024 (بانخفاض 11%، أي 86 باخرة)، إلا أن الوزن الإجمالي للبضائع ارتفع بنسبة 14%، ليصل إلى 3,066 مليون طن مقابل 2,684 مليون طن.ولفت الى "الزيادة الملموسة بحركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي التي بلغت 155,517 حاوية نمطية مقابل 126,335 حاوية اي بنمو جيد بلغ 29,182 حاوية نمطية ونسبته 23 % بينما انخفضت حركة الحاويات المصدرة ببضائع لبنانية الى 33,200 حاوية نمطية مقابل 36,463 حاوية، اي بتراجع قدره 3,263 حاوية نمطية ونسبته 9%.كما تراجع مجموع الحاويات برسم المسافنة إلى 83,610 حاوية نمطية مقابل 105,411 حاوية، اي بانخفاض كبير قدره 21,801 حاوية نمطية ونسبته 21% . في حين ارتفع مجموع الحاويات المعاد تصديرها فارغة الى 111,769 حاوية نمطية مقابل 86,730 حاوية ، اي بزيادة كبيرة قدرها 25,039 حاوية نمطية ونسبتها 29%.وأوضح زخور أن "ارتفاع حركة الاستيراد للاستهلاك المحلي وزيادة الحاويات الفارغة المعاد تصديرها عوّضا عن تراجع التصدير والمسافنة"، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً في ظل الظروف الراهنة.كما سجّل المرفأ ارتفاعاً لافتاً في تداول السيارات إلى 27,009 سيارة مقابل 20,002 في النصف الأول من 2024، أي بزيادة 7,007 سيارات (+35%).وختم زخور بالتشديد على أن "هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن تشكّل دافعاً للمسؤولين في لإيجاد حلول للأزمات القائمة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما يضع البلاد على سكة التعافي ويعيدها إلى بر الأمان".