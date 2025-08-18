سلام: على أميركا الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية

Advertisement

وقدّم السفير براك التعازي باستشهاد العسكريين في الجنوب الأسبوع الماضي، ونوه بالقرارات الحكومية الأخيرة.وخلال اللقاء، أكّد رئيس الحكومة أنّ القرارات الصادرة عن إنما انطلقت من المصلحة الوطنية ، مشدّدًا على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.كما شدّد رئيس الحكومة على أولوية دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة ، مالاً وعتاداً، بما يمكّنها من أداء المهام المطلوبة منها. وأكّد، في السياق نفسه، على أهمية التجديد لقوات اليونيفيل نظرًا لدورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة في الجنوب.ومن جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة إلى إعلان دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم والتعافي الاقتصادي في . كما تناول البحث المستجدات في ، حيث شدّد رئيس الحكومة على أهمية الحفاظ على وحدتها وتعزيز الاستقرار فيها.