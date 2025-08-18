Advertisement

لبنان

قنبلة صوتية من مسيّرة إسرائيلية تُصيب 3 عمال في الخيام

Lebanon 24
18-08-2025 | 08:08
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه معمل للحجارة في مدينة الخيام.
وحسب المعلومات، أُصيب 3 عمال من التابعية السورية بجروح.
