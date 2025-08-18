Advertisement

لبنان

وزارة الصحة: 4 جرحى سوريين في الخيام

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:11
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيرة على  بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة أشخاص من الجنسية السورية بجروح.
