لبنان

داخل صالون للحلاقة.. اعتداء على طفل في لبنان

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:25
أثار مقطع فيديو صادم انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً، بعدما أظهر اعتداءً عنيفاً على طفل داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا.
وعلى الفور، تحرّكت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث تمكّنت من توقيف المعتدين الثلاثة واقتيادهم إلى التحقيق.
