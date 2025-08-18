30
لبنان
داخل صالون للحلاقة.. اعتداء على طفل في لبنان
Lebanon 24
18-08-2025
|
09:25
A-
A+
أثار مقطع فيديو صادم انتشر عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
غضباً واسعاً، بعدما أظهر اعتداءً عنيفاً على طفل داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء
زغرتا
.
وعلى الفور، تحرّكت دورية من
شعبة المعلومات
في
قوى الأمن الداخلي
، حيث تمكّنت من توقيف المعتدين الثلاثة واقتيادهم إلى التحقيق.
