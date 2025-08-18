Advertisement

لبنان

سلام: زمن الفعل قد بدأ

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:43
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ القرار بحصر السلاح في يد الدولة قد اتُخذ، مشدداً على أنّه "من دون ذلك لا أمن ولا استقرار، ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو".
وخلال كلمة له من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، قال سلام إنّ هذا المعلم الوطني "لم يُبنَ ليبقى صرحاً صامتاً، بل ليكون مساحة حيّة للنشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ورافعة حقيقية للتنمية".

وأضاف: "نحن عازمون على فتح مسار جديد، وزمن الفعل قد بدأ".
