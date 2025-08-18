سلام: زمن الفعل قد بدأ

Advertisement

أكد رئيس الحكومة أنّ القرار بحصر السلاح في يد الدولة قد اتُخذ، مشدداً على أنّه "من دون ذلك لا أمن ولا استقرار، ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو".وخلال كلمة له من في ، قال سلام إنّ هذا المعلم الوطني "لم يُبنَ ليبقى صرحاً صامتاً، بل ليكون مساحة حيّة للنشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ورافعة حقيقية للتنمية".وأضاف: "نحن عازمون على فتح مسار جديد، وزمن الفعل قد بدأ".