Advertisement

لبنان

عشيرة لبنانية تحذّر: الوضع الأمني بلغ مرحلة الخطر

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1406124-638911329482519105.png
Doc-P-1406124-638911329482519105.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت عشيرة آل الحاج حسن بيانًا شديد اللهجة، ندّدت فيه بما وصفته بـ"العمل الإرهابي الموصوف"، وذلك حيث شهدت بلدة حوش السيد علي الحدودية فجر الإثنين الماضي جريمة مروّعة، حيث أقدم مسلّحون قدموا من الجانب السوري على قتل المواطن خضر محمد الحاج حسن أمام منزله، في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار واسع في أوساط أبناء المنطقة.
Advertisement

وشدد البيان على أن الوضع الأمني في الحدود الشمالية والشرقية بلغ مرحلة الخطر، وأن أبناء المنطقة الذين لطالما راهنوا على الحكمة والدولة، لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من التسويف والتجاهل.
 
لقراءة البيان الكامل أدناه:
مواضيع ذات صلة
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
lebanon 24
18/08/2025 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: غزة تجاوزت مرحلة الخطر وسوء التغذية
lebanon 24
18/08/2025 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"
lebanon 24
18/08/2025 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
lebanon 24
18/08/2025 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-18
11:28 | 2025-08-18
11:18 | 2025-08-18
11:16 | 2025-08-18
10:59 | 2025-08-18
10:49 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24