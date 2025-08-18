عشيرة لبنانية تحذّر: الوضع الأمني بلغ مرحلة الخطر

Advertisement

أصدرت عشيرة آل بيانًا شديد اللهجة، ندّدت فيه بما وصفته بـ"العمل الإرهابي الموصوف"، وذلك حيث شهدت بلدة حوش السيد علي الحدودية فجر الإثنين الماضي جريمة مروّعة، حيث أقدم مسلّحون قدموا من الجانب السوري على قتل المواطن خضر أمام منزله، في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار واسع في أوساط أبناء المنطقة.وشدد البيان على أن الوضع الأمني في الحدود الشمالية والشرقية بلغ مرحلة الخطر، وأن أبناء المنطقة الذين لطالما راهنوا على والدولة، لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من التسويف والتجاهل.