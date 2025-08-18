30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عشيرة لبنانية تحذّر: الوضع الأمني بلغ مرحلة الخطر
Lebanon 24
18-08-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت عشيرة آل
الحاج حسن
بيانًا شديد اللهجة، ندّدت فيه بما وصفته بـ"العمل الإرهابي الموصوف"، وذلك حيث شهدت بلدة حوش السيد علي الحدودية فجر الإثنين الماضي جريمة مروّعة، حيث أقدم مسلّحون قدموا من الجانب السوري على قتل المواطن خضر
محمد الحاج حسن
أمام منزله، في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار واسع في أوساط أبناء المنطقة.
Advertisement
وشدد البيان على أن الوضع الأمني في الحدود الشمالية والشرقية بلغ مرحلة الخطر، وأن أبناء المنطقة الذين لطالما راهنوا على
الحكمة
والدولة، لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من التسويف والتجاهل.
لقراءة البيان الكامل أدناه:
مواضيع ذات صلة
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
Lebanon 24
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
18/08/2025 19:05:04
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: غزة تجاوزت مرحلة الخطر وسوء التغذية
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: غزة تجاوزت مرحلة الخطر وسوء التغذية
18/08/2025 19:05:04
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"
18/08/2025 19:05:04
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
Lebanon 24
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
18/08/2025 19:05:04
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا ينتظر "يونيفيل لبنان" خلال أيام؟ تقريرٌ مهم
Lebanon 24
ماذا ينتظر "يونيفيل لبنان" خلال أيام؟ تقريرٌ مهم
12:00 | 2025-08-18
18/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
احتالوا وسرقوا تبرعات علاج فتاة مريضة… وهذا ما حصل (صورة)
Lebanon 24
احتالوا وسرقوا تبرعات علاج فتاة مريضة… وهذا ما حصل (صورة)
11:16 | 2025-08-18
18/08/2025 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة وتخريب ورسومات مشبوهة.. هذا ما جرى بالمركز الزراعي في البترون!
Lebanon 24
سرقة وتخريب ورسومات مشبوهة.. هذا ما جرى بالمركز الزراعي في البترون!
10:59 | 2025-08-18
18/08/2025 10:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-08-18
ماذا ينتظر "يونيفيل لبنان" خلال أيام؟ تقريرٌ مهم
11:28 | 2025-08-18
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:18 | 2025-08-18
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:16 | 2025-08-18
احتالوا وسرقوا تبرعات علاج فتاة مريضة… وهذا ما حصل (صورة)
10:59 | 2025-08-18
سرقة وتخريب ورسومات مشبوهة.. هذا ما جرى بالمركز الزراعي في البترون!
10:49 | 2025-08-18
وزير الداخلية بحث والبستاني وآلان عون في الأوضاع
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 19:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24