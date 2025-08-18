Advertisement

لبنان

لمتابعة ملف إعادة إعمار القرى الحدودية.. إتصال بين بهية الحريري وسلام

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1406128-638911337354819416.jpeg
Doc-P-1406128-638911337354819416.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري، السيدة بهية الحريري، في أكاديمية الدولة الوطنية التابعة للمؤسسة في صيدا، وفداً من رؤساء بلديات عدد من قرى صور الحدودية، ضمّ كلّاً من: عدنان الأحمد (رئيس بلدية البستان)، يارين أبو دلة (بلدية يارين)، محمد غنام (بلدية مروحين)، الشيخ ناجي سويد (بلدية الضهيرة)، وأحمد أبو دلة (بلدية الزلوطية)، بحضور الدكتور أسامة الأرناؤوط.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع هذه القرى ومرافقها التي تعرّضت للدمار جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة والحرب الأخيرة، إضافة إلى مناقشة جهود تأمين عودة الأهالي إليها.

ولتعزيز جهود إعادة الإعمار، أجرت الحريري اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة نواف سلام، أطلعت خلاله على واقع القرى وأوضاع نازحيها، وتم البحث في خطوات إعادة إعمارها، مع الاتفاق على إعداد ملف متكامل لمتابعته مع الجهات الرسمية المعنية.
مواضيع ذات صلة
تأسيس "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية" للمطالبة بالعودة والدعم والإعمار
lebanon 24
18/08/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في لقاء مع اليونيفيل... أمهات القرى الحدودية يطالبن بحق العودة وإعمار المنازل
lebanon 24
18/08/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو مستشفى الحريري ناشدوا وزير الصحة متابعة خطوات وعدهم بها
lebanon 24
18/08/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي الجنوب يضغطون للعودة الى القرى الحدودية ويعلنون عن تجمّع جديد
lebanon 24
18/08/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-18
11:28 | 2025-08-18
11:18 | 2025-08-18
11:16 | 2025-08-18
10:59 | 2025-08-18
10:49 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24