لمتابعة ملف إعادة إعمار القرى الحدودية.. إتصال بين بهية الحريري وسلام

استقبلت رئيسة ، السيدة ، في الدولة الوطنية التابعة للمؤسسة في ، وفداً من رؤساء بلديات عدد من قرى صور الحدودية، ضمّ كلّاً من: عدنان الأحمد (رئيس بلدية البستان)، يارين أبو دلة (بلدية يارين)، محمد غنام (بلدية مروحين)، الشيخ ناجي سويد (بلدية الضهيرة)، وأحمد أبو دلة (بلدية الزلوطية)، بحضور الدكتور أسامة الأرناؤوط.وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع هذه القرى ومرافقها التي تعرّضت للدمار جراء الاعتداءات السابقة والحرب الأخيرة، إضافة إلى مناقشة جهود تأمين عودة الأهالي إليها.ولتعزيز جهود ، أجرت اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة ، أطلعت خلاله على واقع القرى وأوضاع نازحيها، وتم البحث في خطوات إعادة إعمارها، مع الاتفاق على إعداد ملف متكامل لمتابعته مع المعنية.