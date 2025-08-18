Advertisement

لبنان

إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:03
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال في طريق الجديدة، بعد ظهر اليوم، الإثنين.
وحسب المعلومات، تطور الاشكال إلى إطلاق نار، وأُفيد عن وقوع إصابات.
