Advertisement

لبنان

هل اتُّخذ القرار بإنهاء عمل قوات "اليونيفيل" في لبنان؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1406135-638911350073301001.png
Doc-P-1406135-638911350073301001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر لشبكة ABC أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقر الأسبوع الماضي خطة لإنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل" خلال ستة أشهر.
Advertisement

وتنتهي ولاية "اليونيفيل" في نهاية آب الحالي، وهي القوة التي أنشئت لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد غزو إسرائيل عام 1978، وتم توسيع مهمتها بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل يكون التمديد الأخير لقوات "اليونيفيل" في لبنان؟
lebanon 24
18/08/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
lebanon 24
18/08/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اتّخذ قراره... هل سيبقى رودريغو في ريال مدريد؟
lebanon 24
18/08/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لا قرار اميركيا بعد بشأن التمديد لـ"اليونيفيل" وفرنسا تتحرك للإنقاذ
lebanon 24
18/08/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-18
11:28 | 2025-08-18
11:18 | 2025-08-18
11:16 | 2025-08-18
10:59 | 2025-08-18
10:49 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24