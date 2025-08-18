Advertisement

لبنان

الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1406138-638911354323859462.png
Doc-P-1406138-638911354323859462.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 مثل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام، في تأبين المهندس المبدع جان لوي مانغي في كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين.
Advertisement
 
وقدّم سلامة بإسم رئيس الجمهورية الى عائلة الراحل مانغي وسام الأرز الوطني من رتبة فارس. وقال في كلمة له: "ايها الفقيد الغالي، قرّر السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، وكلفني فشرفني أن أسلمه اليوم الى العائلة الكريمة متقدمًا منها بإسم السيد الرئيس وباسمي الشخصي بأحر التعازي، سائلًا القدير ان يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح عليائه، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء".
مواضيع ذات صلة
نواف سلام: قرر رئيس الجمهورية جوزاف عون منح الفقيد زياد الرحباني وسام الارز الوطني برتبة كومندور
lebanon 24
18/08/2025 19:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يمنح السفير اللبناني في موسكو "وسام الصداقة"
lebanon 24
18/08/2025 19:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان يمنح الشرع وسام دار الفتوى المذهّب: حريصون على نشر الفكر الإسلامي الوسطي
lebanon 24
18/08/2025 19:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري يقلّد الرئيس عون وسام "أثير"
lebanon 24
18/08/2025 19:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-18
11:28 | 2025-08-18
11:18 | 2025-08-18
11:16 | 2025-08-18
10:59 | 2025-08-18
10:49 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24