الرئيس عون يمنح وسام الأرز لمانغي الراحل

مثل الدكتور غسان سلامة، رئيسي الجمهورية والحكومة القاضي ، في تأبين المهندس المبدع جان لوي مانغي في مار يوسف للآباء اليسوعيين.

وقدّم سلامة بإسم رئيس الجمهورية الى عائلة الراحل مانغي وسام الوطني من رتبة فارس. وقال في كلمة له: "ايها الفقيد ، قرّر السيد رئيس الجمهورية العماد منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، وكلفني فشرفني أن أسلمه اليوم الى العائلة الكريمة متقدمًا منها بإسم السيد الرئيس وباسمي الشخصي بأحر التعازي، سائلًا القدير ان يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح عليائه، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء".