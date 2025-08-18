سرقة وتخريب ورسومات مشبوهة.. هذا ما جرى بالمركز الزراعي في البترون!

Advertisement

اقتحم مجهولون خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبنى والصيد التابع لوزارة الزراعة في ، وقاموا بكسر إحدى الواجهات الزجاجية لمكاتب وعبثوا بمحتوياتها، وسرقوا بعض التجهيزات. كما قاموا برسم رسومات مشوهة وغريبة على الجدران الداخلية للمبنى.وفور تلقي البلاغ ، حضرت الفرق الأمنية إلى الموقع وقامت بالإجراءات اللازمة للتحقيق. (الوكالة الوطنية)