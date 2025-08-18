Advertisement

لبنان

سرقة وتخريب ورسومات مشبوهة.. هذا ما جرى بالمركز الزراعي في البترون!

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:59
اقتحم مجهولون خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبنى معهد علوم البحار والصيد التابع لوزارة الزراعة في البترون، وقاموا بكسر إحدى الواجهات الزجاجية لمكاتب المركز الزراعي وعبثوا بمحتوياتها، وسرقوا بعض التجهيزات. كما قاموا برسم رسومات مشوهة وغريبة على الجدران الداخلية للمبنى.
وفور تلقي البلاغ صباح اليوم، حضرت الفرق الأمنية إلى الموقع وقامت بالإجراءات اللازمة للتحقيق. (الوكالة الوطنية)
