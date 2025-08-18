28
لبنان
سرقة وتخريب ورسومات مشبوهة.. هذا ما جرى بالمركز الزراعي في البترون!
Lebanon 24
18-08-2025
|
10:59
A-
A+
اقتحم مجهولون خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبنى
معهد علوم البحار
والصيد التابع لوزارة الزراعة في
البترون
، وقاموا بكسر إحدى الواجهات الزجاجية لمكاتب
المركز الزراعي
وعبثوا بمحتوياتها، وسرقوا بعض التجهيزات. كما قاموا برسم رسومات مشوهة وغريبة على الجدران الداخلية للمبنى.
وفور تلقي البلاغ
صباح اليوم
، حضرت الفرق الأمنية إلى الموقع وقامت بالإجراءات اللازمة للتحقيق. (الوكالة الوطنية)
