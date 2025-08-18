احتالوا وسرقوا تبرعات علاج فتاة مريضة… وهذا ما حصل (صورة)

Advertisement

أقدمت مجموعة من المحتالين على تنفيذ عملية احتيالية استهدفت والدة فتاة مريضة كانت قد أطلقت نداء استغاثة عبر إحدى الشاشات التلفزيونية لجمع التبرعات اللازمة لإجراء عملية جراحية عاجلة لابنتها.وقد أسفرت العملية الاحتيالية عن الاستيلاء على مبلغ /5000/ دولار أميركي من الحساب المخصص للتبرعات عبر إحدى شركات تحويل الأموال.وفي التفاصيل، تواصل بتاريخ 31-7-2025 أحد الأشخاص عبر تطبيق " " منتحلاً صفة موظف في الشركة، وأوهم الضحية بأن حسابها قد تعرّض للحظر.وفي 2-8-2025 طلب منها تحويل مبلغ /5000/ دولار إلى حساب آخر بحجة رفع الحظر، لتكتشف لاحقاً أنها وقعت ضحية عملية نصب بعدما قام بحظر رقمها فور استلام المبلغ.على الفور، باشرت عناصر وحماية الملكية الفكرية تحقيقاتها الميدانية والتقنية، وبالتنسيق مع الشركة، تمكنت خلال ساعات من تحديد هوية مستلم الحوالة وتوقيفه في مدينة ، وضبط المبلغ كاملاً. وتبين أن الموقوف يُدعى:ص. ن. (مواليد عام 2003، لبناني).وبالتحقيق معه، اعترف بأنه استلم الأموال لصالح شخص يُدعى (ن. ه.)، كان قد تعرف عليه عبر شقيقه (ع. ه.). وبالاستماع إلى إفادة (ن. ه.)، أقر بمسؤوليته عن عمليات الاحتيال والسرقة بالاشتراك مع الشقيقين.تمّت إعادة المبلغ إلى والدة الضحية، فيما أُجري المقتضى القانوني بحق الثلاثة بناءً على إشارة المختص.وتحذّر المواطنين من الوقوع في شباك هذه الأساليب الاحتيالية، وتدعوهم إلى:عدم تزويد أي جهة غير موثوقة ببيانات شخصية أو مالية.عدم مشاركة كلمات المرور أو معلومات الحسابات الإلكترونية.الامتناع عن تحويل أي مبالغ مالية استناداً إلى اتصالات أو رسائل مشبوهة.وتؤكد المديرية أنّ قنواتها الرسمية متاحة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات، حفاظاً على سلامة المواطنين وأموالهم.