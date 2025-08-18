Advertisement

لبنان

إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة

Lebanon 24
18-08-2025 | 11:28
عمَّمت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، اليوم الإثنين، رابط موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد للإطلاع على آخر الأخبار والتعاميم، وأبرز الخدمات المتاحة.
وفي ما يلي رابط الموقع: https://moim.gov.lb.
