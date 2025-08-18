28
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
18-08-2025
|
11:28
عمَّمت
وزارة الداخلية
والبلديات في بيان، اليوم الإثنين، رابط موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد للإطلاع على
آخر الأخبار
والتعاميم، وأبرز الخدمات المتاحة.
وفي ما يلي رابط الموقع: https://moim.gov.lb.
