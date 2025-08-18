Advertisement

لبنان

سفارة لبنانية "تواجه" مقرصنين.. استعادت أموالاً مسروقة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-08-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1406195-638911426991534783.webp
Doc-P-1406195-638911426991534783.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر مطلعة وموثوقة أنه على أثر تعرض سفارة لبنانية في دولة أوروبيَّة كبرى لعملية قرصنة الكترونية عند تسديد فاتورة ايجار سنوية منذ حوالى الشهر، تمكنت القائم بأعمال السفارة المذكورة بالوكالة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، من متابعة التحقيق مع الشرطة المحلية في البلد الأوروبي المشار إليه ، ومن ادارة المفاوضات مع المصارف المعنية الى استعادة كامل المبلغ الى حساب السفارة.
Advertisement
 
 
وبحسب مصدر ديبلوماسي فإنَّ "القائم بالأعمال بالوكالة التي عملت على استعادة المبلغ سبق أن استلمت مراكزاً عدة في عدد من دول العالم ويُشهد لها بالأمانة والصدقية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش يستعيد الجرافة المسروقة في حي كركزان في ميس الجبل
lebanon 24
19/08/2025 00:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قيمتها 30 ألف دولار.. الشرطة تستعيد دمى "لابوبو" مسروقة
lebanon 24
19/08/2025 00:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الجزائرية: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس
lebanon 24
19/08/2025 00:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لـ"قطع العلاقات".. نائب لبناني يدعو لإغلاق سفارة إيران في بيروت!
lebanon 24
19/08/2025 00:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-08-18
16:58 | 2025-08-18
16:55 | 2025-08-18
16:40 | 2025-08-18
16:34 | 2025-08-18
16:25 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24