سفارة لبنانية "تواجه" مقرصنين.. استعادت أموالاً مسروقة!

أفادت مصادر مطلعة وموثوقة أنه على أثر تعرض سفارة لبنانية في دولة أوروبيَّة كبرى لعملية قرصنة الكترونية عند تسديد فاتورة ايجار سنوية منذ حوالى الشهر، تمكنت السفارة المذكورة بالوكالة، بالتنسيق مع ، من متابعة التحقيق مع الشرطة المحلية في البلد المشار إليه ، ومن ادارة المفاوضات مع المصارف المعنية الى استعادة كامل المبلغ الى حساب السفارة.

وبحسب مصدر ديبلوماسي فإنَّ " بالوكالة التي عملت المبلغ سبق أن استلمت مراكزاً عدة في عدد من دول العالم ويُشهد لها بالأمانة والصدقية".