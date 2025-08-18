Advertisement

لبنان

بيانٌ من إدارة مرفأ بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:05
أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بياناً توضيحياً بشأن العمل داخل المرفأ، خصوصاً بعد حصول مشاكل تقنية.
وذكرت الإدارة أن "صندوق المرفأ لا يقفل عند الساعة الواحدة بعد الظهر، إذ تتوفر أمام المتعاملين إمكانية الدفع عبر أربعة مصارف معتمدة، إضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني (Online). وبالتالي، لم يكن الصندوق في أي وقت من الأوقات عائقاً أمام إنجاز المعاملات".
وأضافت: "بالنسبة إلى المشاكل التقنية التي واجهت المرفأ في وقت سابق نتيجة بعض الأعطال المرتبطة بنظامي (نجم) و (Cama)، فقد تمت معالجتها بالكامل، كما جرى تحديث بعض الأجهزة والعمل مستمر على تحديث الأنظمة التابعة للإدارة".

وأكدت الإدارة أنَّ "أي تأخير طرأ على عملية تفريغ المستوعبات من البواخر لم تُحتسب كلفته سوى بمبلغ 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة رمزية مقارنة بالكلفة الفعلية".

ودعت الإدارة جميع من يواجه أي مشكلة إلى التوجه مباشرة إليها وتقديم الشكوى خطياً عبر الصندوق المخصص لذلك، بما يتيح معالجتها بالسرعة اللازمة، بعيداً عن إطلاق الاتهامات جزافاً، وختمت: "إن إدارة واستثمار مرفأ بيروت تؤكد التزامها الدائم بتسهيل العمل وتأمين أفضل الخدمات لجميع المتعاملين".
