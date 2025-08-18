بيانٌ من إدارة مرفأ بيروت.. هذا ما جاء فيه

أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بياناً توضيحياً بشأن العمل داخل المرفأ، خصوصاً بعد حصول مشاكل تقنية.

وذكرت الإدارة أن "صندوق المرفأ لا يقفل عند الساعة الواحدة بعد الظهر، إذ تتوفر أمام المتعاملين إمكانية الدفع عبر أربعة مصارف معتمدة، إضافة إلى الإلكتروني (Online). وبالتالي، لم يكن الصندوق في أي وقت من الأوقات عائقاً أمام إنجاز المعاملات".

وأضافت: "بالنسبة إلى المشاكل التقنية التي واجهت المرفأ في وقت سابق نتيجة بعض الأعطال المرتبطة بنظامي (نجم) و (Cama)، فقد تمت معالجتها بالكامل، كما جرى تحديث بعض الأجهزة والعمل مستمر على تحديث الأنظمة التابعة للإدارة".



وأكدت الإدارة أنَّ "أي تأخير طرأ على عملية تفريغ المستوعبات من البواخر لم تُحتسب كلفته سوى بمبلغ 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة رمزية مقارنة بالكلفة الفعلية".



