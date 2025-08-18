Advertisement

لبنان

"حريص جداً".. هذا ما سيفعله قائد الجيش

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1406225-638911476794508896.jpg
Doc-P-1406225-638911476794508896.jpg photos 0
ذكرت معلومات صحفية، أنَّ قائد الجيش العماد وردولف هيكل حريصٌ جداً على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الأزمات السياسية أو المذهبية، وأضافت: "لذلك، فإنَّ هيكل سينجز خطة حصر السلاح ويحولها الى مجلس الوزراء على أن تطبق بعد حصول إجماع سياسي عليها".
