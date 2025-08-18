Advertisement

لبنان

غادر بيروت.. إلى أين سافر برّاك مباشرة؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:18
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ الموفد الأميركي توماس براك غادر لبنان مع الموفدة السابقة مورغان أورتاغوس، وتوجّها فوراً إلى تل أبيب.
وأوضحت المعلومات أنَّ "برّاك وأورتاغوس سيتباحثان في الخطوات التي ستقومُ بها إسرائيل مقابل إستكمال الخطوات اللبنانية". 
 
