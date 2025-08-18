جريمة مروّعة في عكار.. مشهدٌ قاسٍ جداً!

شهدت بلدة بقرزلا - عكّار، اليوم الإثنين، جريمة مروّعة راح ضحيتها المواطن "خ.ش.".

وذكرت المعلومات أنَّه تم العثور على جثة الضحية مُصابة بطلق ناري في الرأس عند قارعة الطريق في المنطقة المذكورة.

Advertisement

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنيَّة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بإشراف المُختص.

" " يعتذر عن نشر الفيديو المُرتبط بالحادثة لقساوة المشهد.