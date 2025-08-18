Advertisement

لبنان

جريمة مروّعة في عكار.. مشهدٌ قاسٍ جداً!

Lebanon 24
18-08-2025 | 15:03
شهدت بلدة بقرزلا - عكّار، اليوم الإثنين، جريمة مروّعة راح ضحيتها المواطن "خ.ش.".
 
 
وذكرت المعلومات أنَّه تم العثور على جثة الضحية مُصابة بطلق ناري في الرأس عند قارعة الطريق في المنطقة المذكورة.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنيَّة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بإشراف القضاء المُختص.
 
 
"لبنان24" يعتذر عن نشر الفيديو المُرتبط بالحادثة لقساوة المشهد.
 
 
