لبنان

خبر غير سار عن "بحيرة القرعون".. ماذا شهدت خلال عام واحد؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 15:39
أظهرت بيانات جديدة خاصة تراجع مستوى مياه بحيرة القرعون بشكل ملحوظ بين آب 2024 وآب 2025.
وذكرت البيانات أن منسوب ارتفاع المياه في السد عن سطح البحر في العام 2025، بلغ 838.25 متراً فقط مع مخزون يُقدر بحوالى 54.3 مليون متر مكعب، علماً أنه لم يُسجل أي تصريف لنهر الليطاني ولا أي ضخ للمياه في معمل عبد العال.
 
 
أما في العام السابق، أي في آب 2024، فقد سجل منسوب ارتفاع المياه 849.90 متراً، أي أعلى بنحو 11.65 متراً من منسوب العام 2025، فيما بلغ المخزون المائي نحو 136.68 مليون متر كعب، أي بزيادة تقارب 82 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الحالية.
 
وبذلك، يتّضح من هذه المقارنة أنّ سنة 2025 شهدت تراجعاً ملحوظاً في كلّ من منسوب البحيرة وحجم مخزونها، إضافةً إلى توقّف معمل عبد العال عن العمل، وهو ما يعكس حالة شحّ مائي واضحة مقارنة بالعام السابق.
 
 
 
 
 
لبنان

إقتصاد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24