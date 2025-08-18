Advertisement

لبنان

أصوات انفجار قذائف تُسمع في البقاع.. هذا ما تبيّن

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:08
Doc-P-1406270-638911554326673649.jpg
Doc-P-1406270-638911554326673649.jpg photos 0
أفاد مواطنون، مساء الإثنين، عن سماع دوي انفجار قذائف في قرى غرب بعلبك، ما أثار حالة من الهلع.
ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أن هذه الإنفجارات مصدرها تدريبات للجيش في منطقة العاقورة على السفح الغربي للسلسلة الغربيّة.
 
