أصوات انفجار قذائف تُسمع في البقاع.. هذا ما تبيّن

أفاد مواطنون، مساء الإثنين، عن سماع دوي انفجار قذائف في قرى غرب ، ما أثار حالة من الهلع.

ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أن هذه الإنفجارات مصدرها تدريبات للجيش في منطقة العاقورة على السفح للسلسلة الغربيّة.