Advertisement

لبنان

فيديو نادر من بيروت عمره 65 عاماً.. رائع جداً!

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:13
A-
A+
Doc-P-1406273-638911561929888040.jpg
Doc-P-1406273-638911561929888040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صفحة "لبنان الزمن الجميل" عبر حسابها على "فيسبوك"، مقطع فيديو نادر جداً من بيروت خلال العام 1960.
Advertisement
 
 
وأظهر الفيديو جانباً من مطار بيروت الدولي آنذاك، كما أبرزَ جولة في أحياء بيروت ومنتجعاتها السياحيّة، في مشهدٍ رائع جداً.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو مروّع... شاحنة دهست فتى عمره 12 عاماً
lebanon 24
19/08/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو نادر لعرض عسكري للجيش عمره 46 عاماً.. شاهدوه
lebanon 24
19/08/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدثت عن "زياد".. فيديو نادر لفيروز قبل 36 عاماً في دولة عربية!
lebanon 24
19/08/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل جندي إسرائيلي عمره 19 عامًا... إليكم هويته
lebanon 24
19/08/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-08-18
16:58 | 2025-08-18
16:55 | 2025-08-18
16:40 | 2025-08-18
16:34 | 2025-08-18
16:25 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24