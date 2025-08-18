في لبنان.. إشكال والسبب "دراجة"

أقدم عدد من الشبان من آل "ع." على الاعتداء بالضرب على الشاب "ز.ح." في شارع برغش – ، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ الاعتداء جاء على خلفية اتهام الشاب المصاب بسرقة دراجة نارية.