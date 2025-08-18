Advertisement

لبنان

في لبنان.. إشكال والسبب "دراجة"

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:25
أقدم عدد من الشبان من آل "ع." على الاعتداء بالضرب على الشاب "ز.ح." في شارع برغش – المنية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ الاعتداء جاء على خلفية اتهام الشاب المصاب بسرقة دراجة نارية.
 
أيضاً في لبنان Lebanon 24
