التطمينات اللبنانية أسقطت تهديدات قاسم ولم تلغِ المخاطر

كتبت سابين عويس في النهار"في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها ، شكّل كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن أن التهويل بالحرب الأهلية غير مبرر"، وموقف الرئيس بأن "لا خوف من حرب أهلية"، قاسمين مشتركين يحملان رسائل واضحة في توقيت حساس، لمن يحاول العبث بالأمن الأهلي والاستقرار الداخلي.القاسم المشترك الأول في موقفي الرئيسين يتمثل في أنهما جاءا بعد التهديدات النارية التي أطلقها الشيخ نعيم ، في سياق بدا أن الردّ عليه جاء من موقع أعلى سلطتين سياسيتين في البلاد.أما القاسم المشترك الثاني، فيكمن في وعي رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لدقة المرحلة، وحرصهما على توجيه رسائل تطمين إلى الداخل اللبناني، ويوجه رسالة إلى بأن الدولة لا تزال قادرة على توفير الأمن ومنع الانزلاق نحو المجهول.ورغم أهمية موقف رئيس الجمهورية، فإن تصريح رئيس المجلس النيابي يكتسب أهمية موازية، كونه يصدر عن الشريك الأساسي في الثنائية الشيعية.في المحصلة، أسقطت مواقف الرئيسين الكثير من مفاعيل تهديدات الشيخ قاسم، ونجحت في خفض مستوى التوتر السياسي، لكنها، رغم أهميتها، تبقى غير كافية لاحتواء الأزمة بالكامل، إذا لم يُبدِ " " مرونة أكبر في مقاربة الملفات الداخلية، بما يُجنب البلاد الانزلاق إلى مواجهة شاملة أو تفجير داخلي قد يكون أخطر من أي وقت مضى